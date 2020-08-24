الغيرة من المشاعر التي قد تكون مزعجة أحيانًا عند الرجال إذا كانت زائدة عن اللزوم، ويمكنها أن تتسبب في الانفصال لعدم تحمل الشريك الآخر لها، فلماذا يشعر الرجل بالغيرة بعد الحب؟

توجد 5 أسباب للغيرة ذكرها موقع "بونوبولوجيا" الهندي الخاص بالعلاقات العاطفية، وهي:

• الحب

السبب الأول الذي يظهر الغيرة لدى الرجل هو الحب، وتكون مشاعر الغيرة نابعة من عدم رغبته في أن يكون للمرأة التي وقع في حبها -حتى مع عدم وجود ارتباط بينهما- اهتمام بأشخاص غيره أو تتفاعل معهم في العمل أو الحياة الشخصية؛ وذلك للخوف من فقدانها والرغبة في تملكها وعدم منحها فرصة لرؤية أي شخص آخر غيره.

• انعدام الأمان

الرجل أحيانًا يشعر بعدم الأمان في العلاقة، وهذا يجعله يظن أن المرأة ستتركه في أي وقت، ولهذا يراقب اتصالاتها وأصدقائها وهل لها تفاعل مع الرجال أم لا -حتى لو كانوا من العائلة- وذلك ليظل محاوطها بوجوده ويصبح هو الوحيد الذي تتفاعل معه، ولهذا تقع في حبه أكثر مع الوقت، حسبما يظن.

• عدم الثقة بالنفس

حينما يشعر الرجل بأنه الطرف الضعيف في العلاقة، يبدأ في التصرف مع المرأة بطريقة اتهامية ويقنعها بأنها السبب في عدم ثقته في حبهم أو زواجهم، وعلى المرأة أن تمنحه الأمان أكثر من ذلك ولا تهتم بأي رجل ثان، وهذا يجعل الرجل يشعر بأنه الأقوى والمسيطر والمرأة تنصاع لأوامره فقط؛ ما يمنحه شعور الرضا.

• احترام الذات متدني

حينما يعاني الرجل من تدني احترام ذاته، فإن هذا يدخل الشك بنفسه من سبب اختيار المرأة له، كحبيب وزوج، وهذا يؤدي للشعور بأن المرأة تخطط لتركه حينما تتمكن من ذلك، وهذا يجعله حساس تجاه أي شعور يصدر عن الزوجة أو الحبيبة ويفسر لها ذلك بأنه يحبها.

• نجاح المرأة في العمل

هذا السبب متواجد في بعض العلاقات التي تكون فيها المرأة أنجح من الرجل في العمل أو تحصل على راتب شهري أكثر منه، وتكون الغيرة نابعة من عدم رغبة الرجل في أن يكون الطرف الأضعف ماديًا، ويمكن أن تصل غيرة الزوج إلى الاعتقاد بأن المرأة تفعل شيء سيء لتصل إلى منصب مرتفع في أقصر وقت.