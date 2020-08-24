تجارية الإسماعيلية تسلم الدفعة الأولى من قرض «مستورة» للسيدات

تبدأ الغرفة التجارية بالإسماعيلية تسليم الدفعة الأولى من قرض "مستورة" الأربعاء المقبل.

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية، إن القرض يقدم للسيدات بدون فوائد وفقًا لبروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية، وبنك ناصر الاجتماعي.

وأضاف أن مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجاريه برئاسة الدكتورة دينا ياقوت، تقدم بأسماء عدد من السيدات التاجرات الراغبات في الحصول على القرض لتنميه أعمالهن وخاصة بعد جائحه كورونا، وأجرت الغرفة متابعة الإجراءات حتى بداية تسليم الدفعة الأولى لبدء نشاطهن التجاري أو تنميته وتجديده.

وأوضح "عثمان"، أن تم وضع عدة شروط للحصول على القرض، منها "أن تكون السيدة مقيدة بالغرفة التجارية وتحصل على خطاب من الغرفة باجتياز دورة تدريبية عن إدارة المشروعات".

فيما يقدم بنك ناصر القرض على هيئة مستلزمات ومعدات لـ5 مشروعات محددة "تجارية وخدمية ومنزلية وصناعية وإنتاج حيواني".