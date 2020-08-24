نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال التشطيبات بالمدرسة اليابانية

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أعمال التشطيبات النهائية بالمدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس عادل مراد نائب رئيس مركز الخارجة.



وأشادت "مجدي" بمعدلات الإنجاز والجهد المبذول لإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة، استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي القادم، وإضافة منظومة تعليمية مطورة بنظام التعليم بالمحافظة.



جدير بالذكر أن المدرسة تم إنشاؤها على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق وتحتوي على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف للأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وصالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة.