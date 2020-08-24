السجن 3 سنوات لـ10 عناصر إخوانية لتحريضهم على العنف بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها بمعاقبة 10 أشخاص بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ضبطت المتهمين الـ10، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأفادت التحريات، بأن المتهمين عقدوا لقاءات تنظيمية وحازوا منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب، والتي أصدرت حكمها المتقدم.