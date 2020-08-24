ما بين فرحة بالانتصار في ألمانيا، وحسرة على ضياع الحلم الباريسي في فرنسا، تباينت ردود فعل الصحافة العالمية، على تتويج بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على باريس سان جيرمان مساء الأحد، بهدف سجله الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 59 بضربة رأسية، في المباراة التي أقيمت على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية «لشبونة».

الاهتمام الصحفي بنهائي دوري الأبطال لم يقتصر على البلدين الممثلين في النهائي، وإنما امتد لباقي الدول الأوروبية، ففي إسبانيا عنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية فقد عنونت «المال لا يصنع السعادة حتى الآن»، مضيفة: «بايرن ميونخ يخطف اللقب الأوروبي من باريس سان جيرمان».

بينما خرجت صحيفة «آس» بعنوان «بايرن إنك في الجنة»، وتابعت: «بايرن ميونخ يترك نيمار دون لقب دوري أبطال أوروبا.. وهدف كومان القاتل يحطم آمال الفرنسيين».

واكتفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان «اللقب السادس لبايرن ميونخ». واتفقت صحيفة «سبورت» مع نظيرتها السابقة، وعنونت «بايرن ميونخ يحصد النجمة السادسة في تاريخه».

ولم تختلف الصحف الإيطالية عن البقية، إذ ركزت أيضًا على نهائي «التشاميبونزليج»، وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» على صدر غلافها: «بايرن ميونخ بطلًا لدوري أبطال أوروبا».

أما صحيفة «كوريري ديللو سبورت» فقد عنونت «بايرن ميونخ يسخر من الأمير». فيما خرجت صحيفة «توتو سبورت» بعنوان «باريس سان جيرمان يسقط.. وبايرن ميونخ يقود».

كذلك احتفلت الصحف الإنجليزية ببطل التشامبيونزليج لعام 2020، حيث جاء عنوان صحيفة «تليجراف» بـ «ملوك أوروبا»، مُضيفة: "كينجسلي كومان بطل دوري أبطال أوروبا".

في حين جاء عنوان صحيفة «ميرور» بـ«كومان المدمر»، وتابعت: "كينجسلي يُغرِق باريس، ويقود بايرن ميونخ نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة".

واختتمت صحيفة «الجارديان» الاحتفالات ببطل التشامبيونزليج لهذا الموسم 2019-2020، بعنوان «مجد دوري أبطال أوروبا للبايرن الرائع».