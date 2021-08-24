ألمانيا ترفع المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أفغانستان بمقدار 500 مليون يورو

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رفع المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أفغانستان بمقدار 500 مليون يورو.



جاء ذلك خلال مشاركة ميركل اليوم الثلاثاء في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.



كانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل أيام قليلة تخصيص 100 مليون يورو كمساعدات فورية لإمدادات اللاجئين في وحول أفغانستان، ومن المنتظر أن يتم تقديم هذه المساعدات فقط عبر منظمات إغاثة إنسانية، وذلك قبل أن تعلن ألمانيا اليوم عن الـ500 مليون يورو الإضافية.



كانت الحكومة الألمانية جمدت أموال المساعدات المخصصة لدعم التنمية والاستقرار في أفغانستان مباشرة بعد وصول طالبان إلى السلطة لكنها أبقت على إمكانية تقديم مساعدات إنسانية تتعلق بإمداد المحتاجين على سبيل المثال بمواد غذائية وأدوية ومساكن إيواء طارئة.



يذكر أن المساعدات التنموية تتركز بالدرجة الأولى على مشاريع البنية التحتية.



وكانت ألمانيا تعتزم بالأساس توفير مساعدات بقيمة 430 مليون يورو لأفغانستان في هذا العام منها 250 مليون يورو كمساعدات تنمية.



وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 400 ألف أفغاني نزحوا في هذا العام داخل بلادهم بسبب اشتباكات ومعارك، فضلا عن أن إجمالي عدد الاشخاص الذين عجزوا عن العودة إلى مدنهم أو قراهم وصل إلى ما يقرب من خمسة ملايين شخص في أفغانستان.