نائب بالشيوخ: عودة المصريين من أفغانستان يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن، إن مشهد عودة المصريين من أفغانستان، في هذا التوقيت مشهد فخر واعتزاز بالدولة المصرية وقيادتها الحكيمة.

وأضاف، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة كبيرة وقادرة على فعل ما يظنه البعض مستحيلا في أحنك الظروف، كما أنها لا تنسى أبدا أبناءها، وتقدر حياتهم الغالية.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة، بضرورة عودة المصريين وتنفيذ ذلك على أكمل وجه، وعودتهم إلى أرض وطنهم، أسعد عشرات الأسر التي كانت قلقة على ذويها في أفغانستان، وسط هذه ظروف مضطربة شهدها كل العالم.

وقال إن الجهد المبذول والتخطيط لعودة أبناء الوطن ورؤيتهم على سلم الطائرة في المطار، مشهد يؤكد للمصريين، والعالم أجمع قوة بلدنا، وهدوء وذكاء وحرص قيادتها على حياة كل فرد في الداخل والخارج من أبناء الوطن في توقيت بالغ الصعوبة.

وتابع: "هذه هي مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تعتبر المواطن وإنسانيته قبل كل شيء، ومن أجل كرامته وسلامته تتحرك كل أجهزة الدولة".