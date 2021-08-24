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استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 10:11 ص

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها مخيما بالضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، القول إن الفتى استشهد في مخيم بلاطة شرق نابلس عقب اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي إنه خلال عملية لقواته لاعتقال مطلوب أمني فلسطيني بمخيم بلاطة، تعرضت القوات لإطلاق نار من فوق أسطح المباني، فرد الجنود بإطلاق النيران. وأكد الجيش أنه تم استكمال العملية واعتقال المطلوب.


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