«الأطباء» تعيد نشر شروط قيد خريجى الكليات الأجنبية والخاصة داخل مصر وخارجها

بمناسبة إنتهاء مارثون الثانوية العامة وبدء تنسيق الجامعات، أعادت النقابة العامة لأطباء مصر التذكير بقرراتها السابقة التى تنظم إشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر.

وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بالنسبة لقواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة فإنه يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة، بالإضافة لعدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها (من بدأ دراسة الطب فى العام الدراسى ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وما بعدها).

وأضافت أنه بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

وبشأن اشتراطات قيد خريجى كليات الطب الخاصة داخل مصر، أشارت النقابة إلى أن مجلسها اشترط لقيد خريجي كليات الطب الخاصة فى مصر و التي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد آسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.