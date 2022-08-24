قيادة الجيش اللبناني: انطلاق مهمة البحث عن مركب طرابلس الغارق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ.

وكانت الغواصة قد وصلت إلى ميناء طرابلس قبل عدة أيام للبحث عن المركب الغارق منذ 23 أبريل الماضي وعلى متنه أكثر من 85 شخصا، حيث أسفرت الجهود عن انقاذ أكثر من 45 شخصا فيما لا يزال البحث جاري عن المفقودين وسط توقعات بوجودهم داخل المركب الذي استقر على عمق 470 مترا تقريبا.

وقال قائد القوات البحرية في لبنان العقيد الركن هيثم ضناوي إن الغواصة يبلغ طولها 68ر5 متر وعرضها 24ر2 متر وتصل إلى عمق 2180 مترا، مشيراً إلى أن طاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص هم من يديرونها.

وأضاف أن الغواصة كل فترة الغوص تبقى على اتصال دائم مع مدير الغواصة، حيث أنها غير موصولة بأسلاك إلى السطح وبالتالي تذهب لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التسجيلات والملاحظات.

وأوضح أن القوات البحرية أنشأت غرفة عمليات خاصة لمهمة الغواصة تسمح بمتابعتها بدقة.

ودعا قائد القوات البحرية ،في تصريحات له أول أمس، المواطنين إلى عدم الاقتراب من نقطة العمليات ومن المراكب العاملة على بعد أقله كيلو متر واحد، موضحا أن المهمة من المفترض ان تستمر عدة أيام.