الأمم المتحدة تطالب باستعادة الهدنة في إثيوبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، اليوم الأربعاء لاستعادة الهدنة في إثيوبيا، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية منذ قليل.

جاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من جهة وقوات الحكومة الإثيوبية والميليشيات المتحالفة من جهة أخري، عقب نحو 5 شهور من الهدنة في إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، جيتاشيو رضا لوكالة الصحافة الفرنسية في نيروبي في رسالة مقتضبة: "شنوا الهجوم في ساعة مبكرة هذا الصباح حوالى الساعة الخامسة. ونقوم بالدفاع عن مواقعنا".

وكتب رضا في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الجيش الإثيوبي وقوات خاصة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، شنوا هجوم واسع النطاق على مواقعنا في الجبهة الجنوبية".

في المقابل، اتهم جهاز الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان قوات تيجراي بـ"خرق وقف اطلاق النار"، مشيرا إلى "استئناف الأعمال العسكرية بين الجيش الاتحادي وقوات الجبهة".

وتخوض حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حربا كلامية منذ الأسابيع القليلة الماضية، رغم إثارة الطرفين احتمال إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.