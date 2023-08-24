تركيا تعيد فتح مضيق الدردنيل بعد السيطرة على حريق غابات

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أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، أن البلاد استأنفت حركة المرور في اتجاه واحد في مضيق الدردنيل الرئيسي إثر السيطرة على حريق غابات في المنطقة، بعد وقف الحركة ليومين.

وقال وزير الزراعة والحراجة إبراهيم يوماكلي في تصريحات عبر التلفزيون، إن القناة الملاحية الضيقة التي تربط البحر الأسود ببحر أيجه، أصبحت مفتوحة الآن أمام حركة المرور في اتجاه واحد.

وقالت المديرية العامة للسلامة الساحلية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ،تويتر سابقا، إن المضيق سوف يظل مفتوحا أمام حركة السفن المتجهة شمالا.

ودفع حريق غابات في محافظة جناق قلعة التي تحد المضيق، إلى إجلاء أكثر من 1400 شخص.

وقال يوماكلي إن الحريق ألحق أضرارا بسبعة منازل و29 إسطبلا ومخزنا للحبوب في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من أربعة آلاف هكتار.

ومازال سبب الحريق غير معلوم.

وتعاني تركيا من موجة حر اجتاحت البلاد خلال الصيف، مما أدى إلى حرائق غابات عبر البلاد.

وأغلقت تركيا مضيق الدردنيل أمام السفن أمس الأربعاء لإخلاء المنطقة لنحو 38 طائرة ومروحية تحاول إخماد حرائق الغابات.

وقال مصطفى جان، رئيس شركة النقل البحري "ترانسبوسفور" ومقرها إسطنبول، إن نحو 250 سفينة كانت تنتظر لعبور مضيقي الدردنيل والبوسفور حتى صباح اليوم الخميس.