رئيس اتحاد الغرف السياحية يشيد باهتمام الدولة بصناعة السياحة

أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاجتماع الذي عقده وزراء السياحة والإسكان والاستثمار نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من المستثمرين السياحيين ورئيس الاتحاد، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتنمية قطاع السياحة. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق نصيب عادل لمصر من أعداد السائحين الوافدين، وتنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح الشاعر أن الاجتماع تناول استعراض التحديات التي تعوق التنمية السياحية وتبطئ من وتيرتها، مؤكداً أن زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية والمنشآت السياحية هي السبيل الوحيد لمضاعفة أعداد السائحين. وأشاد بالجهود المبذولة في مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق والكباري التي حققت نجاحاً كبيراً وأثنت عليها التقارير الدولية والأممية.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة بين الحضور، واتسم بالروح الإيجابية التي تؤكد حرص الدولة على إزالة كافة العقبات أمام جهود التنمية السياحية. وأشاد بما أبداه الوزراء الحاضرون من اهتمام بسماع رؤية المستثمرين ومناقشة المعوقات التي تواجه التنمية السياحية، بالإضافة إلى مقترحاتهم لحل هذه المعوقات.

وأعرب الشاعر عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات جدية من كافة الأطراف لزيادة معدلات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، بما يحقق رؤية الدولة ومخططاتها لمضاعفة أعداد السياحة الوافدة وزيادة الدخل السياحي.

واختتم الشاعر بتوجيه الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها الكبير بدعم صناعة السياحة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، مشيداً بالجهود الحكومية التي وضعت ملف التنمية السياحية على رأس أولوياتها، وسعيها إلى التواصل المستمر مع المستثمرين لتحقيق أهداف مضاعفة عدد السياح وتعزيز الاقتصاد القومي.