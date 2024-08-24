انطلاق أول تجارب لقاح لسرطان الرئة في العالم في 7 دول

بدأ الأطباء في تجربة أول لقاح" mRNA "، في العالم لسرطان الرئة على المرضى، حيث أشاد الخبراء بقدراته "الرائدة" في إنقاذ آلاف الأرواح، وفقًا للجارديان.

يُعتبر سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفاة بين أنواع السرطان في العالم، حيث يتسبب في حوالي 1.8 مليون حالة وفاة سنويًا. وتعد معدلات البقاء على قيد الحياة ضعيفة بشكل خاص لدى المصابين بأشكال متقدمة من المرض، حيث تكون الأورام قد انتشرت.

الآن، يختبر الخبراء لقاحًا جديدًا يعطى تعليمات للجسم بمطاردة الخلايا السرطانية وقتلها، ثم يمنعها من العودة مرة أخرى. يُعرف هذا اللقاح باسم BNT116 وتنتجه شركة BioNTech، وهو مصمم لعلاج سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من المرض.

بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وهي أول دراسة بشرية للقاح BNT116، في 34 موقعًا بحثيًا في سبع دول: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا، المجر، بولندا، إسبانيا وتركيا.

تضم المملكة المتحدة ستة مواقع، تقع في إنجلترا وويلز، وقد تلقى أول مريض في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح يوم الثلاثاء.

بشكل عام، سيتم تسجيل حوالي 130 مريضًا - من مراحل مبكرة قبل الجراحة أو العلاج الإشعاعي، إلى مراحل متقدمة أو حالات السرطان المتكررة - لتلقي اللقاح إلى جانب العلاج المناعي. حوالي 20 من هؤلاء المرضى سيكونون من المملكة المتحدة.

يستخدم اللقاح تقنية RNA ، وهي مشابهة للقاحات Covid-19، ويعمل عن طريق تقديم علامات الورم من سرطان الرئة غير صغير الخلايا إلى الجهاز المناعي لتحفيز الجسم على محاربة الخلايا السرطانية التي تعبر عن هذه العلامات.

يهدف اللقاح إلى تقوية استجابة الشخص المناعية للسرطان مع ترك الخلايا السليمة دون أن تتأثر، على عكس العلاج الكيميائي.

قال البروفيسور سيو مينج لي، استشاري الأورام الطبية في مستشفيات جامعة كوليدج لندن "نحن ندخل الآن هذه المرحلة الجديدة المثيرة من تجارب العلاج المناعي القائمة على mRNA للتحقيق في علاج سرطان الرئة".

وأضاف: "إنه سهل التوصيل، ويمكنك اختيار مستضدات محددة في الخلية السرطانية، ثم تستهدفها. هذه التكنولوجيا هي المرحلة الكبيرة التالية في علاج السرطان."

جانوس راكز، 67 عامًا، من لندن، كان أول شخص يتلقى اللقاح في المملكة المتحدة. تم تشخيصه في مايو وبدأ بعد ذلك بفترة وجيزة في العلاج الكيميائي والإشعاعي.

قال راكز، وهو عالم متخصص في الذكاء الاصطناعي، إن مهنته ألهمته للمشاركة في التجربة. وأضاف: "أنا أيضًا عالم، وأفهم أن تقدم العلم - خاصة في الطب - يكمن في مشاركة الناس في مثل هذه التحقيقات."

وتابع: "سيكون هذا مفيدًا جدًا لي، لأنه منهجية جديدة غير متاحة لمرضى آخرين يمكن أن تساعدني في التخلص من السرطان."

وأضاف: "كما أنني أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق الذي يمكن أن يثبت مفهوم هذه المنهجية الجديدة، وكلما تم تنفيذها بسرعة أكبر في جميع أنحاء العالم، سيتم إنقاذ المزيد من الناس."

تلقى راكز ست حقن متتالية بفاصل خمس دقائق بين كل جرعة على مدار 30 دقيقة في معهد الأبحاث السريرية UCLH يوم الثلاثاء.

كل حقنة تحتوي على خيوط RNA مختلفة. سيحصل على اللقاح كل أسبوع لمدة ستة أسابيع متتالية، ثم كل ثلاثة أسابيع لمدة 54 أسبوعًا.

قال لي: "نأمل أن يوقف هذا العلاج الإضافي عودة السرطان لأنه في كثير من الأحيان بالنسبة لمرضى سرطان الرئة، حتى بعد الجراحة والعلاج الإشعاعي، يعود المرض."

وأضاف: "لقد كنت في أبحاث سرطان الرئة لمدة 40 عامًا. عندما بدأت في التسعينيات، لم يعتقد أحد أن العلاج الكيميائي يعمل."

"نحن نعلم الآن أن حوالي 20-30% [من المرضى] يبقون على قيد الحياة مع المرحلة الرابعة مع العلاج المناعي والآن نريد تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. لذلك نأمل أن يوفر هذا اللقاح mRNA، بجانب العلاج المناعي، دفعة إضافية."

"نأمل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، ومن ثم نأمل أن يصبح علاجًا قياسيًا في جميع أنحاء العالم وينقذ العديد من مرضى سرطان الرئة."