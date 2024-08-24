قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بذخائر فوسفورية، السبت، أحياء سكنية في قرى جنوب لبنان.

وأفادت "RT" بأن القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية يستهدف بلدات رب ثلاثين، كفركلا، والعديسة، والأحياء السكنية في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

كما أفادت بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عيتا الشعب.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهدافاته لليوم 24 أغسطس، مشيرا إلى أن مقاتليه، استهدفوا تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كذلك، أعلن حزب الله استهداف موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية، والتجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

إلى ذلك، نعى حزب الله أحد كوادره، الذي توفي اليوم متأثرا بجروح كان أصيب في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، ليرتفع عدد الذين نعاهم حزب الله في الساعات الـ24 الماضية إلى 8.

وقال حزب الله في بيان، إنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد الجريح ابراهيم حسن فاضل "جهاد" مواليد عام 2003 من بلدة تولين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس متأثرا بجراحه".