الأمم المتحدة تحذر: تأخر إعلان هدنة إنسانية في غزة قد يتسبب في تفشي مرض شلل الأطفال

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن تأخر إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة يزيد من خطورة تفشي مرض شلل الأطفال.

وأكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "أونروا" على موقع "إكس"، أن مجرد إيصال اللقاحات إلى غزة والحفاظ على سلسلة التبريد غير كاف.

وقال لازاريني: "لكي يتم تحقيق تأثير، يجب أن تصل اللقاحات إلى فم كل طفل تحت سن 10 أعوام".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن منتصف أغسطس الجاري، أن الأمم المتحدة تخطط لإطلاق حملة تطعيم على مرحلتين نهاية الشهر لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن العاشرة.

وقال جوتيريش: "أناشد كل الأطراف تقديم ضمانات ملموسة في الحال تضمن هدنة إنسانية من أجل الحملة".