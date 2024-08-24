3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط غزة

استشهد 3 فلسطينيين، صباح اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة.

وكان قد استشهد -في وقت سابق من فجر اليوم- 9 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 15 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع المدرسة بحي الأمل غرب خان يونس، كما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنين اثنين خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدة بيت ايبا غرب المدينة.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن عمليات الدهم والاقتحام لعدد من منازل المواطنين تخللها إطلاق نار وقنابل صوتية، بالإضافة إلى اعتقال الأسير المحرر حسام البسطامي بعد مداهمة منزله في شارع عصيرة، واعتقال أسير محرر من عائلة أبو ناموس من بلدة بيت ايبا غرب نابلس، خلال عمليات دهم واقتحام مماثلة نفذتها قوات الاحتلال.