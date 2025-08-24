 أموريم يفسر اسباب تعادل مانشستر يونايتد مع فولهام - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 10:51 م القاهرة
أموريم يفسر اسباب تعادل مانشستر يونايتد مع فولهام

كريم صلاح
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 10:28 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 10:28 م

أوضح روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أسباب تعادل فريقه 1-1 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن فقدان السيطرة بعد التقدم كان وراء النتيجة.
وشهد اللقاء إضاعة برونو فيرنانديز لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم تقدم يونايتد في الدقيقة 58 برأسية ليني يورو بعد خطأ دفاعي من رودريغو مونيز، لكن إيميل سميث رووي أدرك التعادل لفولهام في الدقيقة 78.
وقال أموريم عقب المباراة: "بعد الهدف توقفنا عن لعب أسلوبنا المعتاد. اللاعبون ركزوا فقط على الحفاظ على النتيجة بدلاً من الاستمرار بالضغط."
وأضاف: "اندفعنا بشكل زائد وتركنا مساحات للخصم، وهذا ما قلب مجريات اللقاء. علينا أن نكتسب المزيد من النضج، لكنني سعيد بالجدية التي ظهر بها الفريق وسنواصل التطور."

 


