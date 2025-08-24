توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي السوري.

وقال مراسل قناة «الإخبارية» السورية، إن قوات توغلت في البلدتين بدورية عسكرية مؤلفة من مدرعة وسيارتي دفع رباعي مُحمّلتين بالجنود، وسط استمرار تحركاتها في المنطقة.

وفي وقت سابق، رفع الجيش الإسرائيلي السرية عن عمليات تمشيط ليلية نفذتها قوات لواء الجولان (474) التابع للفرقة 210، الأسبوع الماضي، زاعمًا أنها أسفرت عن ضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم في المنطقة الجنوبية السورية.

وأشار جيش الاحتلال، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إلى أنه استجوب المعتقلين، من دون أن يكشف نتائج التحقيقات الميدانية أو المكتبية.

وزعم العثور على عدة مستودعات أسلحة، كانت تحوي قذائف آر بي جي، وعبوات ناسفة، وأسلحة كلاشينكوف، وكميات كبيرة من الذخيرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مواصلة قوات اللواء عملها في المنطقة.