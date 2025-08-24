بولونيا يستغل أزمة رو ويتعاقد معه بعد إيقافه

انتقل الجناح الإنجليزي الشاب جوناثان رو إلى بولونيا الإيطالي بعد أيام معدودة من قرار إيقافه من قبل فريقه السابق مارسيليا، وصيف بطل الدوري الفرنسي، على خلفية دخوله في مشادة عنيفة مع زميله أدريان رابيو الذي أوقفه النادي أيضا.

ولم يعط بولونيا أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنه اتفق مع مارسيليا على دفع 19.5 مليون يورو مقابل خدمات ابن الـ22 عاما الذي وقع عقدا يمتد لأربعة أعوام.

وأعلن مارسيليا رحيل رو في منشور مقتضب على موقعه، متمنيا له "حظا سعيدا"، فيما كتب رو على إنستجرام باللغة الفرنسية: "لقد كانت تجربة مليئة بالمشاعر، لكني أود أن أشكركم من أعماق قلبي على ثقتكم ودعمكم لي طوال هذه الرحلة".

وأضاف: "لا أريد الخوض في التفاصيل. أريد التركيز على شكر اللاعبين والمدربين والجهاز الفني الذين شجعوني يوما بعد يوم على النضال من أجل الشعار (شعار النادي)".

وانضم رو إلى مارسيليا في صيف 2024 قادما من نوريتش سيتي على سبيل الإعارة قبل التوقيع معه نهائيا هذا الصيف.

وتصدر الإنجليزي العناوين في الأيام القليلة الماضية ووُضِع مع رابيو على لائحة الانتقالات بسبب "سلوك غير مقبول" من قبل اللاعبين اللذين دخلا في مشادة حادة في غرفة الملابس عقب الخسارة أمام رين (0-1) الجمعة الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وخاض رو 30 مباراة مع الفريق الموسم الماضي في المسابقات كافة، مسجلا 3 أهداف وجميعها في الدوري.

ووصف رئيس مارسيليا، الإسباني بابلو لونجوريا ما حصل بين رابيو وزميله الإنجليزي الشاب بالـ"حدث بالغ الخطورة والعنف، غير المسبوق"، وفق ما صرح الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال لونجوريا: "كان علينا اتخاذ قرار بعد حدث تجاوز الحدود المقبولة في ناد لكرة القدم، كما الحال في أي مؤسسة"، متحدثا عن "قرار يحمي المؤسسة ويحمي الموسم".