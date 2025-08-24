سياحة وفنادق جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات المعسكر الصيفي التفاعلي الثالث

انطلقت صباح اليوم فعاليات المعسكر الصيفي التفاعلي الثالث الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية بالسياحة والبيئة والتراث.

شهد الافتتاح كل من الدكتورة عبير عطية، عميد الكلية، والدكتورة دينا عز الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة عبد العال، رئيس المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، جاكلين عيسى، مسؤولة المتحف الأثري بالمركز الاستكشافي.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة عبير عطية أن المعسكر يهدف إلى تعزيز تواصل الطلاب مع المجتمع وتبادل الخبرات مع المؤسسات المشاركة، موضحة أن الجهات المشاركة تشمل: جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، مركز الدراسات السكندرية، معهد السياحة والفنادق، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومؤسسة راقودة للفن والتراث. وأضافت أن البرنامج يتضمن محاضرات وندوات وورش عمل تفاعلية، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية.

من جانبها، شددت الدكتورة دينا عز الدين على أهمية دمج الطلاب في أنشطة حياتية وتفاعلية تسهم في تأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن ورش العمل ستتناول موضوعات مثل تنمية الوعي السياحي، جودة الحياة، إعادة التدوير، صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتنمية المهارات التراثية في السياحة.

وأكدت الدكتورة هبة عبد العال أن التعاون مع الكلية يمثل فرصة لتعريف الطلاب بدور الخدمات السياحية في إبراز تاريخ مصر وحضارتها، فيما أوضحت جاكلين عيسى أن المتحف الأثري يسهم من خلال برامجه وزياراته الميدانية في تعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح معرض خاص حول شوارع الإسكندرية وتاريخها، أهداه مركز الدراسات السكندرية ليكون إضافة مميزة للمعسكر.