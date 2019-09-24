الأهلي يشكو مرتضي منصور لاتحاد الكرة

وقال النادي الأهلي في مذكرته أنه فور انتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين باستاد برج العرب "فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم علي مرأي ومسمع من جميع الحضور في المقصورة".

وقال النادي الأهلي في مذكرته أنه فور انتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين باستاد برج العرب "فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم علي مرأي ومسمع من جميع الحضور في المقصورة".

وقال النادي الأهلي في مذكرته أنه فور انتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين باستاد برج العرب "فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم علي مرأي ومسمع من جميع الحضور في المقصورة".