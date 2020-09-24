أوقاف مطروح: افتتاح 23 مسجدا بتكلفة 60 مليون جنيه

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إنه جار الانتهاء من إنشاء ٧ مساجد جديدة، وتم إنشاء وافتتاح ٦ مساجد أخرى، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للمديرية، والتي تقدر بنحو ٣٩ مليون جنيه، بالإضافة إلى مقترح خطة العام القادم لإنشاء وتطوير 10 مساجد بتكلفة نحو 21 مليون جنيه بمدن المحافظة.

وأضاف عبد البصير أن المساجد التي تم افتتاحها هي مساجد الفرقان بعلم الروم بمرسى مطروح، والقرية الحمرة بالحمام، والسلام بسيوة، والمسجد الكبير بالقرية 27 بمدينة الحمام.

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخطة الاستثمارية، لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات المقترحة، خلال الخطة القادمة 2020/2021.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن الوزارة وافقت على إنشاء مركز ثقافي إسلامي بمحافظة مطروح؛ لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجي الجامعات المصرية، بعد تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم الأحكام والقضايا الفقية والدينية، وتعاليم الدين الصحيحة، حيث تم اختيار مسجد التقوى بوسط مدينة مرسى مطروح، مقرًا للمركز الثقافي.