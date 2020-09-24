ترامب عن تأييد الأمير هاري وزوجته لبايدن: لست من معجبي هذا الزوج

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إعلان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تأييد المرشح الرئاسي جو بايدن، قائلًا: «لست من معجبي هذا الزوج وأتمنى الكثير من الحظ لهاري لأنه سيكون بحاجة لذلك».

وعن مرشحه لعضوية المحكمة العليا، أضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أنه لم يرشح شخصًا بعينه حتى اللحظة، لافتًا إلى أن الاختيار وقع على خمسة أشخاص.

وأكد أن مرشحيه يتمتعون بكفاءة عالية وقدرات هائلة، متابعًا: «كل المرشحين الخمسة على القائمة لديهم المؤهلات، وسأعلن يوم السبت عن اسم المرشح للمنصب».

وواجه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، انتقادات حادة، بسبب حديثهما علنًا عن الانتخابات الأمريكية المقبلة على الرغم من الحياد السياسي الصارم للعائلة المالكة البريطانية.