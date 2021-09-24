وزير قطاع الأعمال: متوقع طرح أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة النصف الثاني من 2022

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم اليوم الجمعة عقد ندوة بالتعاون مع البنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كانت حول سياسة إدارة الشركات العامة التابعة لوزارة قطاع الأعمال وغيرها من القطاعات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «خط أحمر»، اليوم الجمعة، على قناة «الحدث اليوم»، أن الندوة ضمت ممثلين من دول عديدة، منهم وزير المالية الأوزباكستاني، وخبراء من صندوق النقد وبنك التعمير الأوروبي، وغيرهم، وتناولوا ما يحدث في المنظومة من حوكمة للشركات، بالإضافة إلى تبادل خبرات التجارب المختلفة، وكيفية العمل على تغيير ثقافة العاملين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، واستعراض العديد من الأمثلة".



وأوضح أن الندوة استعرضت إصلاح منظومة الإدارة من خلال تشريعات قانونية، وإعادة تنظيم للهياكل وتغيير منظور العمل، مضيفًا: "احنا بننقل الخبرة من وزارة قطاع الأعمال، لباقي الوزارات الـ11، التابع لهم الشركات الأخرى".



وبالحديث عن اجتماع وزارة قطاع الأعمال مع البنك الدولى، أمس الخميس، أكد سير الاجتماع على نفس منوال الندوة، حيث أعد البنك الدولي تقارير، و قدمت الوزارة الملاحظات، والاقتراحات بشأن مساهمة البنك في استكمال الإصلاحات.



وبسؤاله عن موعد طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة، أفاد بعدم تحديد موعد للطرح بعد، ولكن من المتوقع الطرح في النصف الثاني من عام 2022، موضحًا أنها أول شركة تأمين تُطرح بهذا الحجم، ولذلك يتم الإعداد الجيد لهذه الخطوة من بنك الاستثمار.



واختتم حديثه قائلًا: "من نتائج الأعمال، السنه الماضية كسبنا حصة سوقية لأول مره من 12 سنة".