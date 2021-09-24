حملة نظافة ليلية لرفع القمامة وتراكمات الرمال من شوارع مدينة دهب

قاد اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، مساء الخميس، حملة نظافة شاملة لشوارع المدينة، وذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كمدينة سياحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال رئيس المدينة، إن حملات النظافة مستمرة على مدار 24 ساعة، لرفع التراكمات والقمامة بالشوارع، بالإضافة لرفع الإشغالات، وذلك استكمالًا لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها الوحدة المحلية لمدينة دهب للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.



وأوضح أن الحملة استهدفت شوارع المدينة وحي مبارك القديم، وجرى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات الرمال من الشوارع الرئيسية بالمدينة حفاظًا على مستوى النظافة.