 غلق 15 ورشة في جولة ليلية لمحافظ الغربية بطنطا وكفر الزيات - بوابة الشروق
الجمعة 24 سبتمبر 2021 1:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

غلق 15 ورشة في جولة ليلية لمحافظ الغربية بطنطا وكفر الزيات

علاء شبل
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:43 ص

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، جولة ليلية تفقدية لشوارع العاصمة طنطا، تفقد خلالها شوارع (النحاس، والفاتح ،وترعة سنارة، والمعاهدة، والإسكندرية، والبحر، والجلاء، وسكة المحلة، والكورنيش، والأشرف، والحلو، وسعيد، وحسن حسيب، والمعرض، وطريق طنطا- القاهرة الزراعي، وطريق إسكندرية الزراعي).

جاء ذلك للاطمئنان على التزام الورش والمحال بمواعيد الغلق، وخلو الشوارع والميادين العامة من كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، ومتابعة عمل منظومة رفع القمامة من الشوارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين، واختتمت الجولة بتفقد قرية إبيار بمركز كفر الزيات.

وخلال الجولة جرى غلق ١٥ ورشة للعمل في غير مواعيد الغلق الرسمية، وغلق مقهىيين لتعديهما على حرم الطريق وغلق مقهى لتقديمه الشيشة.

ورافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك