غلق 15 ورشة في جولة ليلية لمحافظ الغربية بطنطا وكفر الزيات

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، جولة ليلية تفقدية لشوارع العاصمة طنطا، تفقد خلالها شوارع (النحاس، والفاتح ،وترعة سنارة، والمعاهدة، والإسكندرية، والبحر، والجلاء، وسكة المحلة، والكورنيش، والأشرف، والحلو، وسعيد، وحسن حسيب، والمعرض، وطريق طنطا- القاهرة الزراعي، وطريق إسكندرية الزراعي).

جاء ذلك للاطمئنان على التزام الورش والمحال بمواعيد الغلق، وخلو الشوارع والميادين العامة من كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، ومتابعة عمل منظومة رفع القمامة من الشوارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين، واختتمت الجولة بتفقد قرية إبيار بمركز كفر الزيات.

وخلال الجولة جرى غلق ١٥ ورشة للعمل في غير مواعيد الغلق الرسمية، وغلق مقهىيين لتعديهما على حرم الطريق وغلق مقهى لتقديمه الشيشة.

ورافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.