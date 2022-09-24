سالفيني رئيس حزب الرابطة الإيطالي يدعو فون دير لاين للاستقالة

دعا رئيس حزب الرابطة الشعبوي اليميني المتطرف الإيطالي ماتيو سالفيني، رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إلى "الاعتذار أو الاستقالة" بعدما ألمحت إلى وجود عواقب في حال خالف أي حزب إيطالي يميني المبادئ الديمقراطية.



وقال ماتيو سالفيني لصحيفة "كوريري ديلا سيرا "اليوم السبت: "هل كان هذا تهديد أم ابتزاز أو تنمر مؤسسي؟ يجب على الرئيسة الاعتذار أو الاستقالة". وجاء ذلك قبل يوم من الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن تتصدرها أحزاب اليمين.



وقبل يوم شارك في مسيرة احتجاجية عفوية أمام المقر التمثيلي للمفوضية الأوروبية في روما، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أورزولا ارحلي".



وفي جامعة برينستون بالولايات المتحدة أمس الأول الخميس، ردت فون دير لاين على سؤال أحد الطلبة بشأن ما إذا كانت قلقة حيال الانتخابات في إيطاليا في ضوء بعض صلات المرشحين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وردت "إذا سارت الأمور في اتجاه صعب، عندئذ لدينا آليات، لقد تحدثت بالفعل عن المجر وبولندا".



وبدأ مكتب فون دير لاين بالفعل عددا مما يطلق عليها إجراءات خرق ضد الدولتين وقدم أيضا شكاوى لمحكمة العدل الأوروبية.



ويتجه الإيطاليون إلى مراكز الاقتراع غدا الأحد. ولدى التكتل اليميني المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني وحزبها" إخوان إيطاليا" فرصة جيدة للفوز بالانتخابات، بحسب أحدث استطلاعات الرأي.