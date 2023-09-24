عامر حسين: الزمالك خارج النسخة القادمة من بطولة السوبر المصري

قال عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، إنه سيتم تطبيق اللائحة على نادي الزمالك، واستبعاده من السوبر المصري المقبل، بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية للموسم المنقضي.

وأضاف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي سيشارك في بطولة السوبر باعتباره بطل الدوري، وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة، وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدوري.

تابع عامر حسين، أن الفريق الرابع المشارك في البطولة، سيكون إنبى حال فوزه على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر ، أما في حالة خسارة الفريق البترولي سيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدوري الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أنه في حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما في حال الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه، وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطاب بالاعتذار عن البطولة الأخيرة باستبعاده لمدة عام.