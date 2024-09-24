أفغانستان تواجه أزمة إنسانية متواصلة ولاتزال المساعدات غير كافية 

حذرت لجنة الانقاذ الدولية، اليوم الثلاثاء، من أن أفغانستان، والتي تواجه أزمة إنسانية مستواصلة،تعتبر واحدة من أعلى الدول في معدلات سوء التغذية في العالم، حيث إن 10 ملايين شخص لا يزالون على قيد الحياة بالحصول على وجبة واحدة أو أقل في اليوم.

وأشارت المنظمة الإنسانية إلى أن أكثر من نصف السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتحدثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، أمام مجلس الأمن الدولي في منتصف سبتمبر الجاري، وشددت على الوضع الإنساني الحرج في البلاد.

وأبلغت أوتونباييفا مجلس الأمن أنه تم تأمين 30% فقط من التمويل المطلوب لخطة استجابة الأمم المتحدة لأفغانستان لعام 2024 .

وقام العديد من المانحين بقطع العلاقات مع البلاد بعد أن استعادت طالبان السلطة في عام 2021، مرجعين السبب إلى سياسات طالبان الصارمة تجاه النساء.