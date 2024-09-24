تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس بالليجا

يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025.
يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع برصيد 10 نقاط
ويواجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، 5 غيابات قبل مواجهة ألافيس، بغياب كارفاخال، كامافينجا، سيبايوس، إبراهيم دياز وألابا.
وفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنتونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: فالفيردي - جود بيلينجهام - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - (مبابي أو إندريك).