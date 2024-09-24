 اليونيسيف: مقتل 35 طفلا على الأقل بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان - بوابة الشروق
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اليونيسيف: مقتل 35 طفلا على الأقل بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان


نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:57 م

أكّد مسئول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، مقتل 35 طفلاً على الأقل حتى الآن في الضربات الإسرائيلية على لبنان، منوهًا أن «هناك مفقودين لايزالون تحت الأنقاض».

من جانبه، أعلن محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الثلاثاء، أنه «سيجري جولة بمراكز إيواء النازحين، برفقة مندوب وزارة الشئون، وممثل عن اليونيسيف في لبنان، للاطلاع على حاجات النازحين».

ولفت عبود في حديث لفضائية «MTV» اللبنانية، إلى أن «المنظمة الأممية وعدت بتأمين كل احتياجات النازحين».

وأجبرت الغارات الإسرائيلية الكثيفة والواسعة منذ يوم أمس آلاف اللبنانيين في المناطق الجنوبية على النزوح من قراهم وبلداتهم، بعد استهداف المنازل السكنية وبعض الطرقات.

وقد أسفرت هذه الغارات عن سقوط 492 شهيداً، بينهم 35 طفلاً و58 سيدة، إضافة إلى إصابة 1645 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في أعنف قصف جوي على الإطلاق.


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