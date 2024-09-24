جوتيريش: غزة تشهد كابوسا لا ينتهي ولبنان على شفا الهاوية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوقت حان لإحلال السلام القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن غزة تشهد في تلك الأثناء كابوسًا لا ينتهي.

وأعرب عن قلقه جراء التصعيد في لبنان، معقبًا: «لبنان على شفا هاوية، وشعوب العالم لا يمكن أن تسمح بأن يمسي لبنان غزة ثانية».

وأشار إلى أنه «لا يجد مبررًا لأعمال حماس في 7 أكتوبر واحتجاز الرهائن، كما لا يجد مبررًا لفرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني».

ونوه بأن «سرعة القتل والدمار في غزة لا يشبه أي حدث على مدار عمله كأمين عام»، قائلًا إن «أكثر من 200 موظف أممي لقوا حتفهم».

وشدد على أهمية تعبئة الجهود لوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة، وتنفيذ حل الدولتين.

وأكمل: «لا يمكن أن نقبل حرمان الفلسطينيين من الحقوق بسبب ممارسات إسرائيل، ولا يمكن أن يكون المستقبل لدولة واحدة تضم أعدادًا من الفلسطينيين محرومين من الحرية والحقوق والكرامة».