باكستان: استحالة تحقيق السلام الدائم في العالم بدون حل دائم للنزاع في فلسطين وكشمير

قال الوزير الاتحادي للإعلام والإذاعة في باكستان، عطاء الله تارار اليوم الثلاثاء، إن تحقيق السلام الدائم في العالم غير ممكن دون حل دائم لقضايا فلسطين وكشمير.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية عن تارار قوله لوسائل الإعلام خارج الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أثار كلتا المسألتين في جميع المحافل الدولية.

وأضاف تارار ، أنه فيما يتعلق بقضية فلسطين ، صرح رئيس الوزراء بأن هناك جرائم حرب ترتكب في المنطقة ، وهناك عملية إبادة جماعية ترتكب في حق المواطنين الفلسطينيين العزل، وإنه يتعين على العالم الانتباه وتقديم إسرائيل مرتكبة تلك الجرائم إلى العدالة.

وقال إن رئيس الوزراء أوضح أيضا أن باكستان تريد العودة إلى حدود ما قبل عام 1967 والتي يجب أن تكون فيها القدس عاصمة لفلسطين.

وأشار تارار أيضا إلى أن إثارة قضية كشمير ستكون على رأس جدول أعمال رئيس الوزراء في الأمم المتحدة.