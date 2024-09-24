الموفد لودريان: فرنسا تدعم لبنان وتقف إلى جانبه في كل الظروف

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أكد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء أن بلاده تدعم لبنان وتقف إلى جانبه في كل الظروف.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام ، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الموفد لودريان اليوم في السرايا الحكومي بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.

وأعتبر لودريان أن "توجّه رئيس الحكومة الى نيويورك في هذا الظرف الدقيق مسألة مهمة جدا" ،متمنيا أن "تفضي الاتصالات الدبلوماسية إلى حل يوقف دورة العنف".

وعن الملف الرئاسي اللبناني قال لودريان إنه" سيقوم بجهود لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى تفاهم يفضي إلى انتخاب رئيس جديد".