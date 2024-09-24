لودريان: فرنسا تدعم لبنان وتقف إلى جانبه في كل الظروف

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، قبل ظهر اليوم في السرايا، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وبحسب ما نشرته رئاسة الوزراء اللبنانية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، جدد لودريان، خلال اللقاء، التأكيد أن فرنسا تدعم لبنان وتقف إلى جانبه في كل الظروف.

واعتبر أن توجّه رئيس الحكومة اللبنانية إلى نيويورك في هذا الظرف الدقيق «مسألة مهمة جدا»، متمنيًا أن تفضي الاتصالات الدبلوماسية إلى حل يوقف دورة العنف.

وعن الملف الرئاسي اللبناني، قال لودريان إن «سيقوم بجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين، للوصول إلى تفاهم يفضي إلى انتخاب رئيس جديد».

=وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي، يوم الاثنين، على لبنان حيث نفذ جيش الاحتلال غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية، وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وتعد العمليات الإسرائيلية يوم الاثنين 23 سبتمبر في لبنان، أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.