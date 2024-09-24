النائب محمد سلطان: مبادرة بداية الرئاسية محور رئيسي في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

أكد النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، خطوة مهمة تعزز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية البشرية والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سلطان في بيان له اليوم، أن المبادرة الرئاسية بداية ترتكز على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، حيث تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي.

كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة على شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تكثيف الخدمات للمواطن المصري بما يشعره بالرضا والرعاية ومدى اهتمام الدولة به، كما تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم، مثل كثافة الفصول الدراسية وتأهيل المعلمين وتدريبهم وتحسين ظروف عملهم وبذل الجهد في تطوير المناهج وتغييرها.

وقال النائب إن مبادرة بداية جديدة تؤكد معايشة الرئيس السيسى لمشكلات المواطنين ورصده الواقعى ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات، وهى استكمال لمبادرات سابقة نجحت فى تحقيق أهدافها في الجمهورية الجديدة.