فينجادا: الأهلي الأقرب للتتويج بالسوبر الإفريقي

أكد نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الفارس الأبيض.

قال فينجادا في تصريحات لبرنامج «استاد المحور»:" فزت مع الزمالك بالدوري في موسم اللاهزيمة، الجميع يتذكر هذا الموسم لم نهزم أبدا والأهم أننا فوزنا بالدوري وفوزنا على الأهلي وكان موسما صعبا".

أضاف:" عندما تركت الزمالك لم أتواجد في التدريب لمدة 6 شهور وقضيت الوقت مع عائلتي ولم أترك الزمالك للعمل مع نادي آخر".

أشار:" كنت في القاهرة عام 2009 لتدريب الأهلي وكل شيء كان تم الاتفاق عليه ولكن النادي لم يريد أن يكون معي جهاز فني من اختياري وتوقف كل شئ وقتها".

أتم فينجادا:" الأهلي بطل الدوري ولديه استمراريه ممتازة ولاعبيه يشاركون في مسابقات كبيرة والأهلي الأقرب لتتويج بالسوبر الأفريقي ولكن يبقى النهائي بدون توقعات".