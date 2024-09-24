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فينجادا: الأهلي الأقرب للتتويج بالسوبر الإفريقي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 1:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 1:25 ص

أكد نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الفارس الأبيض.

قال فينجادا في تصريحات لبرنامج «استاد المحور»:" فزت مع الزمالك بالدوري في موسم اللاهزيمة، الجميع يتذكر هذا الموسم لم نهزم أبدا والأهم أننا فوزنا بالدوري وفوزنا على الأهلي وكان موسما صعبا".

أضاف:" عندما تركت الزمالك لم أتواجد في التدريب لمدة 6 شهور وقضيت الوقت مع عائلتي ولم أترك الزمالك للعمل مع نادي آخر".

أشار:" كنت في القاهرة عام 2009 لتدريب الأهلي وكل شيء كان تم الاتفاق عليه ولكن النادي لم يريد أن يكون معي جهاز فني من اختياري وتوقف كل شئ وقتها".

أتم فينجادا:" الأهلي بطل الدوري ولديه استمراريه ممتازة ولاعبيه يشاركون في مسابقات كبيرة والأهلي الأقرب لتتويج بالسوبر الأفريقي ولكن يبقى النهائي بدون توقعات".

 


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