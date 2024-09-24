توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمي

وقع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ودينا اليحيا الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، أمس، مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأنه خلال حفل التوقيع الذي تم تنظيمه في مقر بعثة الجامعة العربية بنيويورك، أكد أبو الغيط على اهتمام الجامعة العربية المتزايد في مجال التعاون والتحوّل الرقمي، متمنياً كل التوفيق في بلورة مذكرة التفاهم هذه بما يخدم مصالح المنظمتين والدول الأعضاء.