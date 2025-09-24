باكستان تحث على اتخاذ إجراءات ضد التهديدات الإرهابية في أفغانستان

حث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار على تعزيز التعاون الإقليمي في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، محذرا من أن الإرهاب في أفغانستان يهدد الاستقرار ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة.

وأعرب إسحاق دار عن قلقه العميق إزاء وجود جماعات إرهابية في أفغانستان، محذرا من أن التهديد يشكل مخاطر جسيمة على الاستقرار الإقليمي. وكان يتحدث في اجتماع لمجموعة الاتصال حول أفغانستان بمنظمة التعاون الإسلامي، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن دار شدد على الحاجة إلى خطوات فعالة لقمع الإرهاب داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية السلام.

وأكد الوزير أن أفغانستان لا يمكن أن تبقى معزولة عن المجتمع الدولي وحث على المزيد من الحوار والتعاون لمعالجة تحديات أمنية واقتصادية مشتركة.

واقترح دار أيضا تشكيل فريق عمل من الخبراء في منظمة التعاون الإسلامي لإعداد خارطة طريق للسلام، مؤكدا أن الاستقرار الدائم يتطلب الإخلاص والاحترام المتبادل والإرادة السياسية.

وأكد مجددا استعداد باكستان لدعم المبادرات الجماعية التي تهدف إلى ضمان السلام في أفغانستان، بينما دعا إلى استراتيجيات إقليمية منسقة لمواجهة التطرف وانعدام الأمن.