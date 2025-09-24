 رئيس وزراء روسيا يتوقع نمو اقتصاد البلاد بمعدل 1.3% في 2026 - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 9:38 م القاهرة
رئيس وزراء روسيا يتوقع نمو اقتصاد البلاد بمعدل 1.3% في 2026

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 8:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 8:44 م

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن من المتوقع نمو اقتصاد البلاد بواقع 3ر1% في عام 2026.

وأضاف ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة، أنه " تم إعداد مشروع الموازنة استنادا إلى التوقعات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويتوقع المشروع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر1% في العام المقبل. وعلى مدى فترة الثلاث سنوات، سيزداد الناتج بنسبة تقارب 7%، ليصل إلى نحو 276 تريليون روبل بالقيمة الاسمية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار ميشوستين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نموا بمعدل 1ر1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وهو ما يفوق بكثير معدل النمو في عدد من الدول التي تصر على تشديد العقوبات ضد روسيا. 
 

 
 

 


