سكان عقار المنيا المنهار يتهمون الحفر المجاور ويكذبون مزاعم صدور قرار إزالة

كشف سكان عقار انهار اليوم الأربعاء، مكون من 5 طوابق وسطح، بوسط مدينة المنيا، أن منزلهم لم يكن آيلًا للسقوط ولم يصدر له قرار إزالة، وأنه كان مأهولًا بالسكان، عكس ما أُشيع من المسئولين لمحافظ المنيا، مؤكدين أن العقار انهار بفعل فاعل.

وقال ماجد مكرم صادق، 48 سنة، أحد ملاك العقار، إن العقار مأهول بالسكان، ولم يكن صادر له قرار إزالة أو هدم، وكان ذا واجهة رخامية، وأن السقوط جاء بسبب صاحب المساحة المجاورة الذي شرع في الحفر دون اتباع أي إجراءات لتأمين الجيران سواء دق خوازيق أو بناء صدادات أو الحفر تحت إشراف مهندسي الوحدة المحلية.

وأضاف جون مكرم صادق، من ملاك العقار المنهار، أن شقيقه أصيب بكسر في قدمه اليمنى بسبب الهدم، مؤكدًا أنهم يكذبون على اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ويدعون أن العقار صادر له قرار إزالة، وأنه تم فصل الخدمات عنه، متسائلًا: كيف ذلك ونحن نتصل بشركة المياه لإصلاح ماسورة مكسورة تهدد بتصدع المنازل المجاورة، وقد أبلغنا النجدة لإنقاذ الأهالي وغلق المياه.

وأضافت شقيقة صاحب العقار المنهار: نحن مظلومون، فقد ضاعت ملابسنا وأمتعتنا وذهبنا وأموالنا تحت الحطام والركام، ونطالب الجهات الأمنية بوضع حراسة مؤقتة بدلًا من اللصوص الذين ينتظرون غيابنا عن الموقع لسرقة ممتلكاتنا.

وكانت مدينة المنيا قد شهدت فجر اليوم انهيار عقار مكون من 5 طوابق دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار العقار بوسط المدينة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار عقار من 5 طوابق دون خسائر بشرية، إلا أنه تسبب في تلف سيارة وحفار في محيط الموقع.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الانهيار وفصل المرافق عن العقار المنهار للحفاظ على سلامة المارة، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وانتقل اللواء عماد كدواني إلى موقع المنزل المنهار، وكلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمتابعة الموقف.