شوبير يكشف حقيقة تعاقد أشرف بن شرقي مع آدم وطني

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل المثار مؤخرًا بشأن أنباء تعاقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع وكيل اللاعبين آدم وطني.

وأوضح شوبير، خلال حديثه في برنامج «حارس الأهلي» على قناة «الأهلي»، أن ما تم تداوله مجرد شائعات، مؤكدًا: «من بين الحملات الموجهة ضد النادي الأهلي ما أُشيع عن تعاقد بن شرقي مع آدم وطني، وهذا غير صحيح على الإطلاق»

كما نقل شوبير عن أنس لوبيدا، وكيل أعمال بن شرقي الرسمي، تأكيده أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن اللاعب لم ولن يجلس مع آدم وطني بأي شكل من الأشكال.

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.