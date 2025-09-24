مقتل متهم باغتيال مسئولة حكومية يمنية في تعز

أفاد مصدر أمني يمني، اليوم الأربعاء، بمقتل متهم باغتيال افتهان المشهري مديرة مكتب النظافة والتحسين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن خلال مقاومته حملة أمنية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المدعو محمد صادق المخلافي المتهم بإطلاق النار على المشهري قُتل أثناء مقاومته لحملة أمنية في تلة الوكيل بمدينة تعز.

وأضاف أنه تم القبض على مطلوبين أمنيا بينهم "همام مرعي" القيادي في اللواء 170، أحد المتهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وفي السياق ذاته، نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور المخلافي قتيلا، وطالبوا الأمن بمواصلة الحملة حتى القبض على جميع المطلوبين.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت شرطة تعز القبض على الضابط بكر صادق سرحان عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وتم إيداعه السجن المركزي، ضمن الحملة الأمنية.

وكانت المشهري تم اغتيالها من قبل مسلحين في شارع سنان وسط مدينة تعز صباح الخميس الماضي، فيما أعلنت السلطات القبض على عدد من المتهمين في الجريمة، مشددة على استمرار الحملة الأمنية حتى ضبط جميع الجناة المتسببين بالحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وعقب عملية الاغتيال أعلن عمال النظافة وناشطون الاعتصام أمام مقر السلطة المحلية والإضراب الشامل عن العمل حتى يتم القبض على الجناة ومحاسبتهم وتوفير بيئة آمنة لعملهم.