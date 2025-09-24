مصادر سودانية: مقتل 15 شخصا على الأقل جراء غارة بمسيرة على سوق في الفاشر

أفاد عامل إغاثة ومجموعة محلية في السودان بمقتل 15 شخصا على الأقل في سوق مزدحم بمدينة الفاشر المحاصرة، عاصمة شمال دارفور، جراء غارة بمسيرة نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية.

وجاءت الغارة بعد أيام قليلة من تقارير عن قيام قوات الدعم السريع بقصف مسجد في المدينة، مما أسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل، بينهم مصلون وثلاثة أطباء.

وأبلغ عامل إغاثة من غرف الاستجابة للطوارئ وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء، نقلا عن أطباء وأعضاء آخرين في الغرف في موقع الحادث، بأن الغارة بالمسيرة أسفرت أيضا عن إصابة 12 شخصا.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته خشية من انتقام قوات الدعم السريع.

وقال عامل الإغاثة إن الهجوم وقع مساء أمس الأول الاثنين، بينما ذكرت لجان المقاومة في الفاشر، وهي شبكة من السكان المحليين، بمن فيهم نشطاء، يتابعون القتال والانتهاكات المرتبطة بالحرب، في بيان على فيسبوك أن الهجوم وقع صباح أمس الثلاثاء.

ولم تتمكن وكالة (أ ب) من التحقق من مصادر مستقلة من توقيت وقوع الغارة.

ووصفت لجان المقاومة في الفاشر الحادث بأنه "هجوم وحشي يأتي ضمن سلسلة لا حصر لها من المجازر المتكررة" التي تنفذها قوات الدعم السريع يوميا، "لتركيع المدينة وكسر إرادة سكانها."