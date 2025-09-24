خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة فورا

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لسفارات وبعثات دولة فلسطين بتكثيف التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لفضح جريمة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق معبر الكرامة، وبتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمطالبة بحشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لإعادة فتحه فورًا.

ونوهت في بيان، اليوم الأربعاء، أن معبر الكرامة الوحيد لتنقل اكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، محذرة من أن «إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، وسيصبح آلاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم، وغير قادرين على السفر بهدف العلاج».

وقالت إن «إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال».

وأشارت إلى «سياسة الاحتلال بتحويل البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب ١٢٠٠ حاجز عسكري وبوابة حديدية، تحولها إلى جزر متناثرة تغرق في محيط من الاستيطان، وسط عربدات ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتها وجرائمها المتواصلة، لقطع العلاقة بين المواطن وأرضه وضرب صموده وبقائه في وطنه.».

وذكرت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لإغلاق معبر الكرامة، وتشير إلى التخوفات الكبيرة من سياسة الاحتلال القائمة على تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض عليها عبر إجراءات أحادية الجانب غير القانونية بهدف تفجير أوضاعها، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة في ختام بيانها، الدول بسرعة التدخل الحقيقي والعملي لوقف إجراءات الاحتلال، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.