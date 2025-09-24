رئيس وزراء اليابان: الهجمات الإسرائيلية في غزة غير مقبولة مطلقا

ألمح رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، إلى إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطين في حال واصلت إسرائيل خطواتها التي تقوّض "حل الدولتين".

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، مساء الثلاثاء، التي أكد خلالها أن الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة "غير مقبولة مطلقًا"، وطالب بوقفها فورًا.

وقال رئيس الوزراء الياباني إن "هذه الهجمات تهدد أسس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ويجب وقفها فورًا".

ودعا إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مشيرًا إلى أن طوكيو يمكن أن تعترف بفلسطين في حال مواصلة إسرائيل بخطواتها التي تقوّض حل الدولتين.

كما انتقد شيجيرو عجز بنية مجلس الأمن الدولي في إيجاد حل للمشاكل العالمية، مؤكدًا ضرورة إصلاحها بشكل عاجل.