هآرتس: باراك يعلن قرب توصل سوريا وإسرائيل لاتفاق خفض تصعيد

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء عن المبعوث الأمريكي توماس باراك قوله إن سوريا وإسرائيل "على وشك التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد" بينهما.

وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي أدلى بتصريحه هذا للصحفيين في الأمم المتحدة، وذلك تعليقا على المفاوضات بين سوريا وإسرائيل لتوقيع اتفاقية أمنية جديدة.

وقال باراك إن تل أبيب ستوقف هجماتها على سوريا بحال التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، وبالمقابل تلتزم دمشق بعد نشر معدات وآليات عسكرية ثقيلة في المناطق القريبة من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأشار المبعوث الذي يتوسط في المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، إلى أن اتفاق "خفض التصعيد" سيكون "خطوة أولى" نحو اتفاق أمني جديد يجري التفاوض عليه بين دمشق وتل أبيب.

وذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يعتزم الإعلان عن اتفاق "خفض التصعيد" بين دمشق وتل أبيب، إلا أن عدم إحراز تقدم كاف بين الطرفين، وبدء رأس السنة العبرية في إسرائيل أبطأ العملية.

وفي 17 سبتمبر الجاري، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق مع تل أبيب بوساطة أمريكية.

وأوضح أن الاتفاق سيكون مشابها لاتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتنتهك إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد سيادة سوريا عبر قصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضيها، رغم أن الإدارة السورية لم تبد أي توجه عدائي إزاءها.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.