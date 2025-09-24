أكسيوس: خطة ترامب للسلام في غزة تحظى بدعم عربي مبدئي

- الرئيس الأمريكي يقدم ملامح آلية الحكم بعد حماس.. وشروط عربية إسلامية لمنع احتلال غزة والضفة وتهويد القدس





نقلت أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرض أمس في نيويورك على مجموعة الزعماء العرب والمسلمين التي حضرت القمة بشأن غزة، خطة سلام لإنهاء الحرب في القطاع، تضمنت تصورات للحكم بعد مرحلة حركة حماس.

وذكرت أكسيوس أن هناك "دعما عربيا مبدئيا للخطة".

تعتبر هذه المبادرة أول خطة بملامح رسمية يقدمها ترامب بشأن غزة، في محاولة لإنهاء الصراع القائم وإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع، وسط ضغوط دولية متزايدة.

أبرز معالم الخطة الأمريكية

وفقًا للمصادر، فإن المبادئ التي طرحها ترامب وفريقه جاءت تطويرًا لأفكار سبق أن عمل عليها صهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتشمل الخطة:

- إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

- وقف إطلاق نار دائم.

- انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة.

- تشكيل آلية حكم جديدة في غزة لا تشمل حماس.

- نشر قوة أمنية بمشاركة فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.

- تمويل عربي وإسلامي لإدارة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة.

- دور محدود للسلطة الفلسطينية في الترتيبات الجديدة.

وطلب ترامب خلال الاجتماع من القادة العرب دعم هذه المبادئ والمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة على الأرض.





شروط عربية مقابل الدعم

وبحسب أكسيوس، طرح الزعماء العرب عددًا من الشروط لضمان دعمهم للخطة، أبرزها:

- عدم ضم إسرائيل لأي أراضٍ من الضفة الغربية أو غزة.

- عدم بناء مستوطنات في القطاع.

- وقف تقويض الوضع القائم في المسجد الأقصى.

- تدفق فوري وفعال للمساعدات الإنسانية لغزة.

كما تعهد ترامب، بحسب مصدرين، بعدم السماح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما أكدته تقارير إعلامية أميركية، منها موقع "بوليتيكو".

تفاعل إيجابي وخطوات قادمة

وفق أكسيوس، أبدى عدد من المسئولين العرب المشاركين في الاجتماع تفاؤلهم بالخطة، حيث وصفها أحدهم بأنها "جادة لأول مرة"، مشيرًا إلى أن ترامب "مصمم على إنهاء الحرب".

واعتبر آخر أن "الاجتماع كان إيجابيًا للغاية، وشكل بداية فعلية لتحرك إقليمي جماعي".

وفي إطار المتابعة، عقد وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض اجتماعات إضافية مع وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن، لبحث تحويل المبادئ إلى خطة تنفيذية متكاملة.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، لضمان دعمه للمبادئ المقترحة، وسط تأكيدات بأن المقربين من نتنياهو، ومنهم رون ديرمر، ناقشوا بالفعل الخطة مع كوشنر وبلير.