الصين: خفض الانبعاثات بما يتراوح بين 7% و10% بحلول 2035

أعلنت الصين، أكبر مصدر للتلوث الكربوني في العالم، وضع هدف مناخي جديد، يتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية لديها بنسبة تتراوح بين 7% و10% بحلول عام 2035.

وفي خطاب مصور خلال قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية بالمناخ، اليوم الأربعاء، قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، لقادة العالم، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي شهد لفترة طويلة ارتفاعا حادا في انبعاثات الكربون، سيعمل أخيرا على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والطقس الحاد.

وجاء ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه أكثر من 100 من قادة العالم للتأكيد على تزايد الحاجة إلى بذل جهود أكبر للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.